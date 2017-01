Jetzt soll das Europäische Patentamt auch noch ein Patent auf Lachse erteilen, die mit bestimmten Pflanzen gefüttert wurden. Wie aus einem Schreiben an die Antragsteller in Australien hervorgeht, kann das Patent bereits in den nächsten Monaten erteilt werden. Die internationale Koalition „Keine Patente auf Saatgut!“ hat zum Protest aufgerufen.

Mehr steht hier.