Bio wächst 2015 auf allen Absatzwegen

Anlässlich der BioFach, der weltweit größten Bio-Messe, in Nürnberg hat der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) die Wachstumszahlen zum deutschen Bio-Markt veröffentlicht. Aus dem Marktvolumen von 8,62 Milliarden Euro ergibt sich ein Umsatzplus für 2015 von mehr als zehn Prozent. Weiter berichtet der BÖLW, dass dieses Wachstum auf allen Absatzwegen (Naturkostfachhandel, Lebensmitteleinzelhandel, Reformhäuser, Bäckereien und Versandhandel) stattfindet und die Potenziale noch lange nicht ausgeschöpft seien.

Elke Röder, Geschäftsführerin des Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) hatte zuvor die hervorragenden Wachstumszahlen für den Fachhandel bekanntgegeben und betonte dessen Rolle als Wachstumsmotor des bundesdeutschen Bio-Handels: „Ohne die Protagonisten der Naturkostbewegung und ihr visionäres Streben, wäre an einen Bio-Umsatz von über achteinhalb Milliarden Euro niemals zu denken gewesen. Dies ist vor allem auf zwei zentrale Eigenschaften zurückzuführen: Zum einen strebt der Fachhandel seit jeher nach steter Verbesserung seiner Standards und Ansprüche. Dies führt zu einzigartigen Qualitätsstandards, die keine andere Verkaufsstätte bieten kann. Zum zweiten schafft es der Fachhandel, sein Profil deutlich vom konventionellen Lebensmittelhandel zu unterscheiden. Nur so bildet sich ein Kern, an dem sich alle anderen messen lassen müssen. Aufgrund dieser Konstellation kommt es seit Jahren zu einer Dynamik, die Bio insgesamt und den Fachhandel im Besonderen immer weiter nach vorne bringt“, konstatiert Röder.

Die hervorragenden Leistungen einiger Unternehmen, die im BNN organisiert sind, wurden unlängst durch verschiedene Awards geehrt. So sind die Ulrich Walter GmbH und die Bohlsener Mühle mit dem renommierten Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet worden. Weiterhin erhielt der Wasch- und Reinigungsmittel-Hersteller Sonett den Nachhaltigkeitspreis der Internationalen Bodenseekonferenz, der B.A.U.M.-Umweltpreis 2015 wurde SODASAN-Gründer Jürgen Hack zugedacht und die SuperBioMarkt AG sowie die Bohlsener Mühle konnten sich über den Großen Preis des Mittelstandes freuen.

Einen facettenreichen Eindruck der nachhaltigen Leistungen der BNN-Mitglieder bietet die Ausstellung Nachhaltig Bio! (Halle 9, Stand 551). Die Informations-kampagne setzt der BNN seit 2014 um und will so Verbraucher/-innen zu den außergewöhnlichen Projekten der Naturkost-Unternehmen informieren.

