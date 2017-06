Alle drei Jahre werden der One World Award (OWA) sowie der One World Award für ein Lebenswerk hervorragender Verdienste in der Bio-Bewegung vergeben. Die Preise zeichnen Menschen, Projekte, Initiativen und innovative Ideen aus, die ökologische, soziale und wirtschaftliche Verbesserungen bewirken und dazu beitragen, die Welt gerechter zu machen. Wer den OWA, der mit insgesamt 45.000 Euro dotiert ist, 2017 erhält, wurde jetzt bekannt. Mehr erfahren.