240.000 Hähnchen pro Tag – so viele Tiere will Wiesenhof am Standort Königs Wusterhausen künftig schlachten. Gegen die geplante Erweiterung des Schlachthofs demonstriert ein breites Bündnis von mehr als 45 Organisationen, das unter dem Slogan „Wir haben es satt!“ alljährlich im Januar mit Zehntausenden für eine andere Agrarpolitik in Berlin auf die Straße geht, am Samstag, dem 9. September. Mehr zur Aktion.