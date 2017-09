Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche vegane Sommerfeste in vielen Städten gefeiert. Das europaweit größte Fest findet in Berlin statt und erwartet zum 10. Jubiläum mehr als 60.000 Besucher. Von Freitag, 25. bis Sonntag, 27. August 2017 ist der Alexanderplatz in Berlin der Anlaufpunkt für alle, die schon vegan leben oder sich ansehen (und schmecken!) wollen, was es mit dem veganen Leben auf sich hat. Infos.