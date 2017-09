Öko-Landbau hautnah erleben in NRW und Bayern

Im größten und im bevölkerungsreichsten Bundesland, in Bayern und Nordrhein-Westfalen, finden in den nächsten Tagen viele Veranstaltungen rund um Bio-Landbau und ökologische Landwirtschaft statt: Von Samstag, den 2. September bis Sonntag, den 17. September finden die Aktionstage Öko-Landbau NRW statt, eine landesweite Info-Kampagne zum ökologischen Landbau und seinen Produkten mit mehr als 250 Veranstaltungen. Und in Bayern können sich Besucher bis zum 3. Oktober 2017 bei vielen Aktionen über den ökologischen Landbau informieren. Alle Termine.