Mit einer feierlichen Gala sind die fünf Gewinner des 5. One World Award – kurz OWA – bei Rapunzel Naturkost geehrt worden. Rund 700 Gäste kamen aus aller Welt nach Legau im Allgäu. In diesem Jahr teilten sich den OWA Grand Prix und ein Preisgeld in Höhe von 30.000 Euro zwei herausragende Projekte: Ministerpräsident Shri Pawan Chamling und die Bio-Bewegung des Bundesstaates Sikkim/Indien. Die United World Colleges (UWC) aus Freiburg/Deutschland und Pune/Indien. Mehr zum OWA.