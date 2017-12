(Genetische) Vielfalt statt Einfalt! Mit vielen Partnern hat der Naturkost-Hersteller Rapunzel die Aktion FOODprint für eine gentechnikfreie Welt gestartet. Unter dem Motto „Ich stehe auf Essen ohne Gentechnik“ kann man per Unterschriftenliste bekennen, dass man sich ohne Gentechnik ernähren will. 2018 folgt dann die Übergabe der Stimmen sowie des Postionspapiers an die Politik. Informieren und mitmachen.