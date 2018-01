Deutschlands umweltfreundlichste Büros wurden wieder gesucht. Die jährliche Preisverleihung fand jetzt auf der paperworld 2018 in Frankfurt statt. Der Wettbewerb wird seit 2008 vom Bundesdeutschen Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management (B.A.U.M.) e.V. ausgerichtet. Der bio Verlag, in dem auch Schrot&Korn erscheint, hat dabei den Preis „Büro & Umwelt“ in der Kategorie „Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbeitern“ gewonnen. Er wurde mit dem 3. Platz ausgezeichnet. Mehr Infos.